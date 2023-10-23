У 2024-му РФ хоче збільшити витрати на війну на 68% проти цього року

Проєкт державного бюджету Росії на 2024 рік передбачає збільшення запланованих витрат на оборону приблизно на 68% проти витрат 2023 року.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Відтак фінансування оборони у 2024-му становитиме близько 6% ВВП. Натомість витрати на освіту та охорону здоров’я будуть заморожені на рівні цього року, що означає реальне скорочення витрат через інфляцію.

“Потрібне будуть додаткове фінансування на охорону здоров’я для все більшої кількості поранених солдатів і сімей загиблих під час конфлікту”, − зазначили британці.

Понад половина бійців, які потребують тривалої медичної допомоги, втратили кінцівки. Кожному п’ятому потрібна ампутація рук, заявили у російському уряді. Ці поранені солдати майже напевно потребуватимуть довічного лікування.

Постійне збільшення військових витрат сприятиме інфляційному тиску, а також посилить фінансовий тиск на російський бізнес.

“Однак будь-яке суттєве скорочення військових витрат у майбутньому, найімовірніше, усуне дедалі важливішу рушійну силу російської економічної активності перед санкціями”, − додали у міністерстві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/WExBtbuQCK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 23, 2023

Нагадаємо, на думку естонської розвідки, Росія маскує підготовку до нового наступу і називає свої дії активною обороною.