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У 2024-му РФ хоче збільшити витрати на війну на 68% проти цього року

Відтак фінансування оборони становитиме близько 6% ВВП країни. 

У 2024-му РФ хоче збільшити витрати на війну на 68% проти цього року
Ілюстративне фото: російські окупанти
Фото: пресслужба ГУР Міноборони України

Проєкт державного бюджету Росії на 2024 рік передбачає збільшення запланованих витрат на оборону приблизно на 68% проти витрат 2023 року.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Відтак фінансування оборони у 2024-му становитиме близько 6% ВВП. Натомість витрати на освіту та охорону здоров’я будуть заморожені на рівні цього року, що означає реальне скорочення витрат через інфляцію.

“Потрібне будуть додаткове фінансування на охорону здоров’я для все більшої кількості поранених солдатів і сімей загиблих під час конфлікту”, − зазначили британці.

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Понад половина бійців, які потребують тривалої медичної допомоги, втратили кінцівки. Кожному п’ятому потрібна ампутація рук, заявили у російському уряді. Ці поранені солдати майже напевно потребуватимуть довічного лікування.

Постійне збільшення військових витрат сприятиме інфляційному тиску, а також посилить фінансовий тиск на російський бізнес.

“Однак будь-яке суттєве скорочення військових витрат у майбутньому, найімовірніше, усуне дедалі важливішу рушійну силу російської економічної активності перед санкціями”, − додали у міністерстві.

Нагадаємо, на думку естонської розвідки, Росія маскує підготовку до нового наступу і називає свої дії активною обороною. 

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