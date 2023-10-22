Міністр оборони Ізраїлю спрогнозував, скільки триватиме операція в Секторі Гази

"Це має бути останній (наземний) маневр у Газі".

Майбутня наземна операція в Секторі Гази може тривати протягом трьох місяців.

Про це заявив міністр оборони Йоав Галлант у командному центрі ізраїльських Військово-повітряних сил (ВПС) у Тель-Авіві, повідомляє передає The Times of Israel.

"Це має бути останній (наземний) маневр у Газі з тієї простої причини, що після нього не буде «Хамасу». Це триватиме місяць, два місяці, три, але врешті-решт «Хамасу» не буде", - сказав він.

Галлант зазначив, що, "перш ніж ворог зустрінеться з бронетехнікою і піхотою, він зустрінеться з бомбами ВПС".

"У мене склалося враження, що ви знаєте, як зробити це смертоносно, точно і дуже якісно, як це було доведено дотепер", – додав міністр оборони, звертаючись до офіцерів ЦАХАЛу.

Нагадаємо, раніше Галлант повідомив, що нинішня війна включатиме три фази, остання з яких – створення нового режиму безпеки в секторі Гази.