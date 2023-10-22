Франція постачатиме Вірменії зброю для захисту неба

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив газеті Le Parisien, що у понеділок Єреван та Париж підпишуть угоду про військові постачання. Про це повідомляє вірменська служба "Радіо свобода".

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив газеті Le Parisien, що у понеділок Єреван та Париж підпишуть угоду про військові постачання.

"Завтра ми офіційно оформимо придбання Вірменією певної кількості озброєнь у французьких виробників, зокрема підпишемо угоду, яка дозволить Вірменії забезпечити захист свого неба", підтвердив Лекорню.

На думку міністра, дуже важливо дати Вірменії можливість захистити своє громадянське населення і забезпечити захист своїх кордонів.

Раніше глава французького військового відомства заявив, що не вважає, що Париж зможе захистити територіальну цілісність Вірменії шляхом військового втручання. Водночас, Лекорню повідомив, що Франція вивчає оборонні потреби Вірменії.

Нагадаємо, президент Азербайджану попередив, що постачання Францією зброї Вірменії є "підходом, який не служить миру, а спрямований на роздмухування нового конфлікту".