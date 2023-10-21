Президент Латвії закликав НАТО “закрити” Балтійське море, якщо виявиться, що це Росія пошкодила підводний газогін

Є підозра, що саме Росія завдала удару по газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав НАТО “закрити” Балтійське море для судноплавства, якщо буде доведено провину Росії в нещодавніх пошкодженнях підводної інфраструктури газопроводу Baltic Connector, повідомляє Укрінформ із посиланням на видання Postimees.

“Якщо ми бачимо подібні інциденти, то, на мою думку, НАТО має просто закрити Балтійське море для судноплавства. Це можливо. Звичайно, це також питання цілої низки норм міжнародного морського права”, - сказав президент Латвії.

Нагадаємо, минулого тижня генсек Альянсу Єнс Столтенберг пообіцяв "рішучу відповідь" НАТО у випадку доведення умисності пошкодження трубопроводу в Балтійському морі. Блок з'ясовує причини інциденту.

Зазначимо, фінський уряд та Сили оборони країни підозрюють, що Росія завдала удару по газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією. Сейсмологи зафіксували ймовірний вибух о 01:20 за місцевим часом 8 жовтня 2023 року.