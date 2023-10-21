Наступними вихідними на Мальті відбудуться треті перемовини щодо української Формули миру

Саміт відбудеться на рівні радників із зовнішньої політики та національної безпеки.

28 і 29 жовтня на Мальті пройде третій раунд перемовин щодо української Формули миру з лідерами країн так званого Глобального Півдня.

Про це пише Укрінформ.

На саміт приїдуть радники зі зовнішньої політики та національної безпеки, без представників РФ.

Зустріч відбудеться після переговорів у Копенгагені у червні та Джидді у серпні, спрямованих на пошук консенсусу щодо Глобального саміту миру, щоб схвалити план України, який вимагає повного виходу військ РФ.

Зазначимо, проведення саміту президент Володимир Зеленський сьогодні обговорив зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, йдеться у телеграм-каналі українського лідера.

“Туреччина братиме участь, додаючи свій авторитетний голос і позицію”, − зазначив президент.

Нагадаємо, раніше участь США у заході Зеленському підтвердив американський президент Джо Байден.