На саміті миру у Каїрі арабські лідери засудили бомбардування Ізраїлем Гази

“Повідомлення, яке чує арабський світ, полягає в тому, що життя палестинців мають менше значення, ніж життя ізраїльтян", заявив король Йорданії Абдалла ІІ.

У Каїрі триває Саміт миру для пошуку шляхів розв'язання палестино-ізраїльського конфлікту і запобігання ширшій війні у регіоні, пише Reuters.

У ньому взяли участь лідери та міністри закордонних справ з Європи, Африки та інших країн. Водночас США представлені лише на рівні тимчасово повіреного з американського посольства у Каїрі. Не приїхали до Каїру і канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак та президент Франції Еммануель Макрон.

Чи учасники саміту зможуть досягнути спільну декларацію − невідомо, враховуючи розбіжності їхніх позицій.

Представники західних країн закликали Ізраїль “полегшити страждання народу Гази”, “дотримуватися міжнародного права” та “зберегти життя цивільного населення”.

Арабські лідери засудили бомбардування Ізраїлем Гази й вимагали відновити зусилля, щоб покласти край десятиліттям циклу насильства між ізраїльтянами та палестинцями.

Король Йорданії Абдалла ІІ засудив “глобальне мовчання про атаки Ізраїлю” і закликав до рівноважного підходу щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту.

“Повідомлення, яке чує арабський світ, полягає в тому, що життя палестинців мають менше значення, ніж життя ізраїльтян. Керівництво Ізраїлю має усвідомити раз і назавжди, що держава ніколи не зможе процвітати, якщо вона побудована на фундаменті несправедливості... Нашим посланням до ізраїльтян має бути те, що ми хочемо майбутнього миру та безпеки для вас і палестинців”, − сказав він.

Президент Палестини Махмуд Аббас заявив, що палестинців не переселять і не вижуть з їхньої землі. “Ми не підемо”, − сказав він на саміті.

У своїй промові президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі підкреслив, що його країна проти переміщення палестинців у переважно пустельний регіон Єгипту Синай. “Єгипет заявляє, що рішенням палестинського питання є не переміщення, його єдиним рішенням є справедливість і доступ палестинців до законних прав і життя в незалежній державі”, − сказав він.

Єгипет побоюється небезпеки поблизу кордону з сектором Газа на північному сході Синаю, де у 2013 році досягнуло піку ісламістське повстання, яке зараз переважно придушене. Позиція Єгипту відображає побоювання арабів, що палестинці можуть знову втекти або будуть змушені масово покинути свої домівки, як це було під час війни у період створення Ізраїлю в 1948 році.

Йорданія, де проживає велика кількість палестинських біженців та їхніх нащадків, побоюється, що ширший конфлікт дасть Ізраїлю шанс реалізувати політику переміщення, щоб масово вигнати палестинців із Західного берега.

Нагадаємо, 20 вантажівкам з допомогою дозволили в’їзд у Сектори Гази через єгипетський Рафах. Палестинці отримають ліки та обмежену кількість їжі.