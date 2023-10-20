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Терористи ХАМАСу були під впливом наркотиків під час нападу на Ізраїль, – The Jerusalem Post

Наркотик "каптагон" знайшли у кишенях мертвих терористів.

Терористи ХАМАСу були під впливом наркотиків під час нападу на Ізраїль, – The Jerusalem Post
Фото: EPA/UPG

Терористи ХАМАСу, які здійснили несподіваний напад 7 жовтня, були під впливом каптагону, синтетичного наркотика, який таємно вироблявся в Південній Європі та перевозився через Туреччину на споживчі ринки Аравійського півострова. Про це пише The Jerusalem Post. 

Таблетки були вилучені з кишень багатьох терористів, які загинули під час бойових дій в Ізраїлі.

Цей стимулятор, також відомий як "кокаїн для бідних", дозволяв терористам здійснювати жахливі дії з почуттям спокою та байдужості. Одночасно це підтримувало їх у стані пильності протягом тривалого часу та пригнічувало їхній апетит.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант повідомив, що нинішня війна включатиме три фази, остання з яких – створення нового режиму безпеки в секторі Гази.

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