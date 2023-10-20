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Шведська активістка Грета Тунберг підтримала Палестину і Газу

Частина користувачів несхвально відгукнулася на таку позицію Тунберг, звинувативши її в тому, що вона таким чином підтримує геноцид євреїв.

Шведська активістка Грета Тунберг підтримала Палестину і Газу
Грета Тунберг
Фото: Instagram

Шведська активістка Грета Тунберг висловилася на підтримку Палестини і Гази.

Відповідний допис вона оприлюднила на своїх сторінках у соцмережах.

"Сьогодні ми протестуємо на знак солідарності з Палестиною та сектором Гази. Світ має висловитися та закликати до негайного припинення вогню, справедливості та свободи для палестинців та всіх постраждалих цивільних осіб", - йдеться в дописі.

Грета сфотографувалася разом із однодумцями, тримаючи в руках плакати з написами "Свободу Палестині", "Підтримайте Газу", "Кліматична справедливість зараз" та ін.

Частина користувачів несхвально відгукнулася на таку позицію Тунберг, звинувативши її в тому, що вона підтримує геноцид євреїв.

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Нагадаємо, активістка приїжджала в Україну цьогоріч влітку у складі Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни.

Тунберг має намір залучати представників екологічних громадських організацій до діалогу, щоб привернути увагу до екологічних наслідків російського вторгнення.

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