Шведська активістка Грета Тунберг підтримала Палестину і Газу

Частина користувачів несхвально відгукнулася на таку позицію Тунберг, звинувативши її в тому, що вона таким чином підтримує геноцид євреїв.

Шведська активістка Грета Тунберг висловилася на підтримку Палестини і Гази.

Відповідний допис вона оприлюднила на своїх сторінках у соцмережах.

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture

Thread🧵 pic.twitter.com/0hVtya0yWO — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 20, 2023

"Сьогодні ми протестуємо на знак солідарності з Палестиною та сектором Гази. Світ має висловитися та закликати до негайного припинення вогню, справедливості та свободи для палестинців та всіх постраждалих цивільних осіб", - йдеться в дописі.

Грета сфотографувалася разом із однодумцями, тримаючи в руках плакати з написами "Свободу Палестині", "Підтримайте Газу", "Кліматична справедливість зараз" та ін.

Частина користувачів несхвально відгукнулася на таку позицію Тунберг, звинувативши її в тому, що вона підтримує геноцид євреїв.

Нагадаємо, активістка приїжджала в Україну цьогоріч влітку у складі Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни.

Тунберг має намір залучати представників екологічних громадських організацій до діалогу, щоб привернути увагу до екологічних наслідків російського вторгнення.