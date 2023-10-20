Італійська прем’єрка Мелоні розійшлася зі своїм партнером, якого криткують за сексистські коментарі

"Усі ті, хто сподівався послабити мене, завдавши мені удару вдома, не матимуть успіху", заявила вона.

Голова уряду Італії Джорджа Мелоні розійшлася зі своїм партнером-тележурналістом Андреа Джамбруно, якого останніми тижнями критикували за сексистські коментарі.

Про це пише Reuters.

Розрив стався тоді, коли 46-річна прем’єр-міністерка святкує свій перший рік на посаді очільниці правого коаліційного уряду, одним з головних напрямків політики якого є захист традиційної сім’ї, зазначає видання. “Мої стосунки з Андреа Джамбруно, які тривали майже 10 років, закінчуються. Вже протягом певного часу ми йшли різними дорогами, і настав час це визнати”, − написала Мелоні у соцмережах.

Прем’єрка заявила, що не буде відволікатися на труднощі у своєму приватному житті, кажучи, що “всі ті, хто сподівався послабити мене, завдавши мені удару вдома”, не матимуть успіху.

У пари, яка познайомилася на телестудії в 2014 році, є семирічна дочка. 42-річний Джамбруно є ведучим програми новин, яку транслює Mediaset, частина медіагрупи MFE, що належить спадкоємцям покійного Сільвіо Берлусконі, колишнього прем’єр-міністра та союзника Мелоні.

Фото: EPA/UPG Тележурналіст Андреа Джамбруно

Цього тижня інше сатиричне телевізійне шоу Mediaset про поточні події транслювало відео уривки з програми Джамбруно, де він нецензурно висловлювався, торкався свого паху та нібито залицявся до колеги. “Чому я не зустрів з тобою раніше?”, − запитує він її.

На другому аудіозаписі Джамбруно розповідає про свій роман і каже колегам-жінкам, що вони можуть працювати з ним, якщо братимуть участь у груповому сексі.

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2023

У серпні журналіста гостро криткували за коментарі, які багато хто інтерпретував “як звинувачення жертви після справи про групове зґвалтування”. Марко Фурфаро з опозиційної Демократичної партії сказав, що слова Джамбруно були “чистим шовінізмом і сексизмом... брудом, який коментувати не можливо”.