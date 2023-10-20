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У Судані бойові дії поширюються на південь від столиці. Туди втекли сотні тисяч мешканців

Бої переходять до штату Ель-Гезіра.

У Судані бойові дії поширюються на південь від столиці. Туди втекли сотні тисяч мешканців
Фото: EPA/UPG

Бойові дії між суданською армією та воєнізованими Силами швидкого реагування (RSF) поширилися на південь від столиці Хартум до штату Ель-Гезіра.

Про це пише The Guardian.

Гезіра − ключовий сільськогосподарський район, куди зі столиці втекли сотні тисяч осіб, а також деякі урядові та гуманітарні органи. 

Минулого тижня RSF взяли під контроль Айлафун − велике місто на одному з маршрутів до Мадані.

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Конфлікт також загострюється в штаті Південний Кордофан, де сили повстанців, Народний визвольний рух Судану (SPLMN), мобілізований у червні, атакує армійські казарми. У Дарфурі арабських ополченців, яких підтримує RSF або пов'язані з ними організації, звинувачують у “жорстокій кампанії етнічного насильства”.

RSF зараз активно вербує дітей старшого віку з південних околиць Хартума, а армія вербує молодих чоловіків і жінок з племен у районах, які вона контролює на півночі.

Бої між армією та RSF спалахнули 15 квітня через напруженість, пов’язану із запланованим переходом до цивільного правління. Через кілька місяців після того, як посередники призупинили переговори, явного переможця війни немає. Конфлікт призвів до переміщення понад 5,75 мільйонів людей, смерті тисячі осіб і руйнувань великих міст.

Тим часом гуманітарні працівники намагаються отримати доступ до сильно постраждалих районів Хартума та Дарфуру. У всій країні зареєстровано випадки кору, малярії, лихоманки денге та холери.

Нагадаємо, командувач армії Судану Абдель Фаттах аль-Бурхан попередив у вересні ООН, що війна може охопити цілий регіон на африканському континенті. Лідер армії закликав визнати RSF терористичною організацією та націлитися на їхніх спонсорів, зокрема ПВК "Вагнера".

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