ЦАХАЛ атакував спостережні пости "Хезболли" у відповідь на обстріли протитанковими ракетами

Армія оборони Ізраїлю здійснила низку атак на інфраструктуру "Хезболли", зокрема на спостережні пости.

Про це ЦАХАЛ повідомляє у Telegram.

Зазначається, що атаки були здійснені у відповідь на обстріли, які здійснювала учора "Хезболла" протитанковими ракетами через кордон.

Ізраїльські військові також вразили трьох терористів, які намагалися запустити протитанкові ракети в бік Ізраїлю.

Нагадаємо, ліванська “Хезболла” засудила удар по лікарні у Газі, і закликала провести “день безпрецедентного гніву” в середу, 18 жовтня.