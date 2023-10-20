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ЦАХАЛ атакував спостережні пости "Хезболли" у відповідь на обстріли протитанковими ракетами

Ізраїльські військові вразили трьох бойовиків.

ЦАХАЛ атакував спостережні пости "Хезболли" у відповідь на обстріли протитанковими ракетами
Фото: Сили оборони Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю здійснила низку атак на інфраструктуру "Хезболли", зокрема на спостережні пости.

Про це ЦАХАЛ повідомляє у Telegram.

Зазначається, що атаки були здійснені у відповідь на обстріли, які здійснювала учора "Хезболла" протитанковими ракетами через кордон.

Ізраїльські військові також вразили трьох терористів, які намагалися запустити протитанкові ракети в бік Ізраїлю.

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Нагадаємо, ліванська “Хезболла” засудила удар по лікарні у Газі, і закликала провести “день безпрецедентного гніву” в середу, 18 жовтня.

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