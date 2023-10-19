У Секторі Гази загинула українка

У Секторі Гази загинула громадянка України.

Про це розповів керівник відділення посольства України при Палестинській Національній Адміністрації Максим Тьокін, передає Суспільне.

"За ніч підтверджена нашими активістами загибель однієї громадянки України в Секторі Гази. Її персональні дані встановлені", - підтвердив цю інформацію посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук спростував інформацію про загибель 23 українців внаслідок нападу ХАМАС. Він підтверджує смерть 18 українців.

Також Корнійчук повідомив, що кількість українців, які потребують евакуації з сектору Гази, зросла до 308 осіб. Наступними днями вона може збільшитися до 400.

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден заявив, що за удар по лікарні у Газі відповідає “інша команда”. Раніше ЦАХАЛ заявив, що ракету, яка поцілила у лікарню у Газі, палестинці випустили з-за лікарні. Тель-Авів заявив про перехоплення розмови з бойовиками, які обговорювали невдалий запуск.