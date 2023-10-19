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США можуть передати Ізраїлю артилерійські снаряди зі своїх складів, - ЗМІ

Ймовірно, ці снаряди раніше були призначені для України.

США можуть передати Ізраїлю артилерійські снаряди зі своїх складів, - ЗМІ

Пентагон може надіслати Ізраїлю десятки тисяч 155-мм артилерійських снарядів з американських запасів надзвичайних ситуацій. Раніше їх планували передати Україні.

Про це повідомили Axios троє ізраїльських чиновників, які знайомі з ситуацією.

“Представники США припустили, що перенаправлення снарядів з України в Ізраїль не матиме негайного впливу на здатність України воювати проти російських військ”, - йдеться у повідомленні.

Наразі незрозуміло, чи можуть військові поставки США в Україну збільшитися, якщо війна Ізраїлю та ХАМАС перетвориться на ширший регіональний конфлікт.

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Зазначається, що після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, ізраїльські військові значно збільшили використання артилерії як у Газі, так і в сутичках з Хезболлою на кордоні з Ліваном.

США з початку 2023 року почали забирати 155-мм артилерійські снаряди зі своїх складів у Ізраїлі, щоб відправити їх в Україну.

Тоді ізраїльські військові вважали, що найближчим часом не існує сценарію, за якого Ізраїлю знадобляться екстрені поставки снарядів.

Нагадаємо, Міністерство оборони Ізраїлю заявило про отримання партії броньованої техніки від США. Вона має замінити пошкоджену техніку в результаті бойових дій проти угруповання ХАМАС.

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