ЦАХАЛ стверджує, що вночі атакував понад 100 цілей у секторі Гази

Військові заявляють, що авіаудари знищили тунельні шахти, склади боєприпасів і десятки оперативних штабів.

Армія оборони Ізраїлю протягом ночі атакувала понад сотню оперативних цілей терористичних організацій у секторі Гази.

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Військові заявляють, що авіаудари знищили тунельні шахти, склади боєприпасів і десятки оперативних штабів.

Окрім того, під час атак ЦАХАЛ і Загальна служба безпеки Ізраїлю ліквідували терориста, який перебував у військово-морських силах ХАМАСу.

Ізраїльтяни заявили, що “терористичний загін, пов'язаний із ВПС терористичної організації, який планував запустити ракети по літаку, був зірваний”.

Нагадаємо, ЦАХАЛ також здійснив низку атак на інфраструктуру ліванської "Хезболли", зокрема на спостережні пости. Удари були здійснені у відповідь на вчорашні обстріли, які бойовики завдали протитанковими ракетами через кордон.