Військова хунта Нігеру заявила про спробу втечі президента Базума

Військова хунта Нігеру заявила про спробу втечі поваленого президента країни Мохаммеда Базума з-під варти. Він перебуває під домашнім арештом з часу держпереворту у липні, пише BBC.

Базум у четвер намагався втекти вночі разом зі своєю родиною, кухарями та охороною, повідомив речник військових Амаду Абдрамане. Вони мали дістатися схованки на околиці столиці Ніамей і після цього вилетіти на іноземних вертольотах до Нігерії, але “план зірвали”.

За словами речника, “головні учасники злочину та деякі спільники” були заарештовані. Де зараз їх утримують невідомо.

Збройні сили Нігеру скинули демократично обраного президента унаслідок державного перевороту 26 липня. Базум відмовився офіційно піти у відставку.

Додамо, члени партії та родини Базуму кажуть, що він не мав доступу до питної води, електрики та свіжих продуктів.

Нігер є частиною африканського регіону, відомого як Сахель − пояс напівзасушливих земель, що тягнеться від Атлантичного океану до Червоного моря, на південь від пустелі Сахара. Ця територія страждає від джихадистів та оточена військовими режимами.

BBC зазначає, що ситуація у Нігері відобразила аналогічні військові перевороти в сусідніх Буркіна-Фасо та Малі на тлі ісламістського заколоту та все більшого впливу Росії через ПВК “Вагнер”.

Незабаром після повалення Базума президент США Джо Байден закликав до його “негайного звільнення” та “збереження демократії Нігеру”. Перед цим Ecowas − силовий блок західноафриканських держав, виступив з вимогами для лідерів державного перевороту піти у відставку, погрожуючи військовим втручанням. Однак погрози не були реалізовані, а хунта продовжує ігнорувати заклики про звільнення президента.