Франція починає виведення військ із Нігеру

Виведення французьких військ після військового перевороту в країні розпочнеться цього тижня.

Люди мітингують проти французьких військових у Ніамеї, вересень 2023

Виведення французьких солдатів з Нігеру, про яке оголосив президент Франції Емманюель Макрон, має розпочатися цього тижня, пише DW із посиланням на Генштаб збройних сил Франції.

"Ми почнемо виведення військ протягом цього тижня впорядкованим, безпечним та скоординованим чином з нігерцями", - повідомили французькі військові.

Наразі в столиці країни Ніамеї дислоковано близько 1000 французьких військових. Ще близько 400 солдатів живуть на двох невеликих базах неподалік кордону з Буркіна-Фасо та Малі.

Очікується, що французькі солдати покинуть Нігер по суші, оскільки влада країни закрила повітряний простір для французьких літаків.

Нагадаємо, раніше Макрон відкликає посла з Нігеру і зупиняє з цією державою військову співпрацю.

Наприкінці липня до влади у Нігері прийшла військова хунта, яка скинула президента Мохамеда Базума. Відтоді стосунки з Францією погіршилися.