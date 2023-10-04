​Литва планує у 2024 році виділити на допомогу Україні 340 млн євро

Підтримка виділятиметься на допомогу Україні загалом, а не лише для українських біженців.

В бюджеті на наступний, 2024 рік, Литва планує виділити на допомогу Україні 340 млн євро.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте.

Більша частина додаткових витрат у бюджеті будуть спрямовані на соціальні виплати, а також на підтримку України, зазначила Шимоніте.

"Для України ми оцінюємо сумарно близько 0,4% ВВП, що становить близько 340 мільйонів євро", — уточнила голова уряду.

Вона підкреслила - підтримка виділятиметься на допомогу Україні загалом, а не лише для українських біженців.

Нагадаємо, Литва погодила коридор для транзиту українського зерна до балтійських портів. Це має зменшити тиск на український кордон і збільшити постачання продукції до Африки та за її межі.