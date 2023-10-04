Завтра лідери Азербайджану та Вірменії проведуть мирні перемовини, Ердоган пропустить зустріч

Президент Туреччини зайнятий підготовкою до з'їзду його партії у суботу.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган скасував поїздку до Іспанії, де завтра лідери Азербайджану та Вірменії проведуть мирні переговори після успішного бліцу Баку у Нагірному Карабасі.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Також Ердоган не візьме участь у засіданні Європейської політичної спільноти, посилаючись на щільний графік президента перед з'їздом його партії у суботу.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв, близький союзник Ердогана, має зустрітися з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у Гранаді. Вони шукатимуть шляхи досягнення миру. З того часу з Нагірного Карабаху до Єревану через страх репресій втекло близько 100 000 вірмен.

Баку та Анкара наразі домагаються створення транспортного коридору через південну Вірменію, щоб зв'язати азербайджанський ексклав Нахчіван (межує з Туреччиною) з Баку для розвитку нового торговельного маршруту.

Джерела повідомили, що заплановане звернення Ердогана до своїх законодавців у парламенті також скасовано. За їхніми словами, президент працює над реструктуризацією правління своєї політичної сили “Партія справедливості та розвитку” перед виборами нових членів.

Ердоган, який вніс суттєві зміни до свого кабінету після перемоги на виборах у травні, тепер чекає на місцеві вибори, які відбудуться 31 березня.

Нагадаємо, видання Politico написало, що високопосадовці Сполучених Штатів і ЄС зустрілися зі своїми російськими колегами за кілька днів до того, як Азербайджан розпочав військовий наступ на Нагірний Карабах минулого місяця. Зустріч була безрезультатна.

Як повідомили азербайджанські ЗМІ, у Ханкенді затримали колишніх президентів невизнаного Нагірного Карабаху – Аркадія Гукасяна, Бако Саакяна, Араїка Арутюняна, а також голову карабахського парламенту Давида Ішханяна.

Голова сепаратистів Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян оголосив, що з 1 січня 2024 "Республіка Арцах" припинить своє існування.