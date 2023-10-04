Сьогодні у Римі розпочався тритижневий Синод єпископів, на якому вперше дозволили голосувати жінкам. У порядку денному Ватикану − деякі з найгостріших питань церкви, зокрема щодо прав ЛГБТ-спільноти, що викликало сильне занепокоєння консерваторів.

Про це пише The Guardian.

Замість того, щоб традиційно зосередитися на одній темі, порядок денний синоду буде присвячений широкому питанню про те, як католицька церква може стати більш інклюзивною. Синод, зокрема, враховуватиме погляди рядових католиків у всьому світі.

Сотні делегатів обговорюватимуть, зокрема, роль жінок у церкві, целібат священників та благословення одностатевих пар. За усі пропозиції голосуватимуть. Їх подадуть на розгляд Папі найближчими роками.

У квітні Папа Римський Франциск зробив безпрецедентний крок, затвердивши зміни у правилах роботи Синодів, які дозволяють жінкам мати 54 із 365 голосів під час голосування. Хоча жінки відіграють важливу роль у житті церкви, від викладання в католицьких школах до роботи у католицьких лікарнях, церква продовжує забороняти їм ставати священниками або мати доступ до найвищих рангів влади. Папа Франциск вжив незначних заходів для усунення цього дисбалансу, призначивши кількох жінок на високі посади у Ватикані. Останніми тижнями кілька прогресивних представників церкви висловили надію, що синод може зіграти важливу роль у закладенні основи для того, щоб жінки у майбутньому могли ставати священиками.

Фото: EPA/UPG

Водночас порядок денний Синоду, який закликає до конкретних кроків для просування жінок на важливі посади і “радикального залучення” у церкву ЛГБТ-католиків та інших, яких Ватикан маргіналізував, викликав незадоволення у консервативній фракції. Цього тижня п’ять кардиналів-консерваторів з усього світу написали листа до Папи Франциска, висловлюючи занепокоєння тим, що “синод сіє плутанину, коли йдеться про католицьку доктрину щодо вище згаданих питань”.

Рішення дозволити жінкам голосувати на синоді також було об’єктом критики консервативної групи католицьких жінок у США. “Ми хочемо, щоб нас представляли лише єпископи”, − йдеться у заяві Restore Tradition.

Понад 1000 осіб підписали заяву, яка попереджає, що деякі з жінок-учасниць, призначених Папою Франциском, “пропагували єретичні доктрини та відстоювали погляди, що суперечать католицькій вірі”.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, Папа Франциск припустив, що можуть бути способи благословити одностатеві союзи, якщо не плутати їх з сакраментальним шлюбом.