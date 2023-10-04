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Британія хоче заборонити продаж сигарет людям, що народилися після 2009 року

У перспективі заборона торкнеться усього населення.

Британія хоче заборонити продаж сигарет людям, що народилися після 2009 року
Фото: Smithsonian Magazine

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак ініціював ухвалення законодавства для боротьби з палінням, повідомляє "Європейська правда".

Як ідеться в заяві Сунака на конференції Консервативної партії, уряд пропонує заборонити продаж сигарет усім, хто народився 1 січня 2009 року і пізніше.

Це означає, що в разі ухвалення відповідного законодавства, буде заборонений легальний продаж сигарет дітям, яким цьогоріч виповниться або вже виповнилось 14 років. Так країна хоче створити перше "покоління, вільне від тютюнового диму".

Опісля мова йтиме про поступове підвищення віку, з якого дозволять легальний продаж сигарет, на один рік. Згодом заборона стосуватиметься всього населення. Прогнозують, що це може призвести до майже повної відмови від паління серед молоді вже у 2040 році.

Крім того, британський уряд заявив про консультації щодо боротьби з палінням вейпів серед дітей. За його оцінками, без додаткових заходів у країні до 2030 року від куріння помруть майже пів мільйона людей. При цьому економіка Сполученого Королівства зазнаватиме щороку 17 мільярдів фунтів стерлінгів збитків.

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Нагадаємо, раніше у США зросла кількість жертв від паління електронних сигарет.

Цьогоріч влітку в Україні заборонили рекламу електронних пристроїв для куріння та продаж е-сигарет і рідин до них зі смаковими добавками.

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