Зеленський: Росія до 2028 року зможе відновитися і атакувати інші країни, якщо війна в Україні матиме паузу

Якщо війна в Україні матиме паузу і перебуватиме в стані заморозки, то вже за п'ять років РФ встигне відновитися та атакувати ікраїнинші Європи, сказав президент України Володимир Зеленський на інавгураційній пленарній сесії третього саміту Європейської політичної спільноти. Він стверджує, що такі дані отримала українська розвідка.

Зеленський сказав, що цього вівторка відвідав Харківську область. Від Харкова до Росії – менше трьох хвилин підльоту для ракети С-300, якими росіяни тероризують Харків.

"Тисячі і тисячі об'єктів уже зруйновані такими ракетами. Будинки, школи, університети, церкви, електростанції, транспорт. Але Харків, хоч і поранений цим терором, хоч і посічений ракетами, живе. Ми робимо все, щоб захистити людей, зберегти нормальну соціальну та економічну активність", – сказав він.

Більшість дітей у Харкові навчаються онлайн – доки немає на 100% ефективної ППО, діти не можуть ходити в школи. Але місто знайшло рішення – діти навчаються у метро, під землею. Метро – єдиний безпечний варіант зібрати дітей.

"Ось що таке сусідство з Росією", – сказав президент.

Зеленський додав, що РФ вважає мішенями не лише Україну.

"Шановні лідери, чи достатньо у ваших містах станцій метро, на яких можна було би організувати навчання дітей, якщо погрози стануть реальними? А вона готується їх реалізувати. Я буду з вами відвертим, як і завжди. Зараз Росія розглядає різні сценарії на найближчі роки. Один із них особливо небезпечний. Якщо у цій агресії проти України буде будь-яка пауза, будь-яка заморозка, то буде критичний момент – 2028 рік. Якщо Росії дати адаптуватся зараз, то 2028 року Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал, і у Росії буде достатньо сили атакувати країни, які у фокусі російської експансії. окрик України, це точно країни Балтії і точно ті країни, у яких присутні російські контингенти. Це чіткі сигнали нашої розвідки і ми сигналізуємо вам про це", – сказав він.

Росія шукає можливості заморозити ситуацію. Зеленський заявив, що РФ прагне зламати європейську єдність, і війна при цьому є основним інструментом Росії. РФ десятиліттями намагається тримати під контролем країни розпалюванням та заморожуванням війни. Аби протистояти Росії, вона повинна отримати поразку у війні в Україні.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський прибув до Іспанії, де вже провів зустріч із прем'єр-міністром країни. Вони обговорили посилення ППО в Україні.