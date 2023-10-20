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"Європа повинна озброюватися", – президент Латвії Рінкевичс

ЄС повинна збільшити розвиток оборонної промисловості.

"Європа повинна озброюватися", – президент Латвії Рінкевичс
Новий президент Латвії Едгарс ​Рінкевичс
Фото: EPA/UPG

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс закликав країни ЄС і НАТО збільшити потужності оборонної промисловості, щоб виробляти необхідне озброєння для забезпечення військових потреб. Про це йдеться на сайті президента Латвії.

У п'ятницю латвійський президент проведе переговори з єврокомісаром із внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном про розвиток військової індустрії.

Зокрема, під час зустрічі посадовці обговорять можливості залучення інвестицій за програмою підтримки виробництва боєприпасів, сприяння спільним закупівлям в оборонній індустрії та прогрес у реалізації угоди ЄС, що має на меті прискорити спільні закупівлі та постачання для України артилерійських снарядів.

Також, Рінкевичс наголосив, що "Європа повинна повинна озброюватися", .

Як відомо, ЄС надає підтримку країнам-членам у постачанні артилерійських боєприпасів і ракет з національних запасів, агрегуванні попиту і спільній закупівлі 155-мм боєприпасів, а також у нарощуванні виробничих потужностей європейської оборонної промисловості.

У липні цього року ЄС схвалив план збільшення виробництва боєприпасів і ракет для України. Країни-члени та Європейський парламент досягли домовленості “терміново мобілізувати” півмільярда євро зі свого бюджету для Закону про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP).

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