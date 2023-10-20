Ексглава Радбезу Ізраїлю Еяль Хулата: "Я не певен, що терористи навмисне били по лікарні в Газі"

Трагедія в лікарні Аль-Ахлі в Газі розбурхала арабський світ. Ізраїль і США заявили, що за інцидентом стоїть третя сторона – терористи з "Ісламського джихаду". ЦАХАЛ і американська розвідка надали докази цього.

Однак, на думку ексглави Ради безпеки Ізраїлю Еяля Хулати, відповідальність за терористиний напад на лікарню у Аль-Ахлі залишається за представниками ХАМАСу.

Про це в інтерв'ю LB.ua наголосив колишній керівник Ради національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата.

"Я не впевнений, що терористи навмисне били по лікарні, але це не має значення. Якщо вони випустили ракету і вона впала на госпіталь, убивши багато людей, то це їхня відповідальність. Просто сьогодні деякі світові ЗМІ намагаються сформувати думку, що Ізраїль не має права на захист. Однак як можна звинувачувати Ізраїль у тому, чого він не робив?", – розповідає Еяль Хулата.

Також ексглава Радбезу повідомив, що Ізраїль надав достатньо інформації, яка підтверджує непричетність ЦАХАЛу до злочину.

"Представник ЦАХАЛ надав громадськості все, що маємо, включно з перехопленими розмовами терористів. Ми рідко робимо таке. Ми все перевірили і виклали. Жоден доказ не спростований. Ба більше, президент США Джо Байден після того, як отримав доповідь власної розвідки, заявив, що довіряє інформації про непричетність Ізраїлю. Тож я взагалі не розумію, чому це питання досі актуальне", – підкреслив Хулата.

Ізраїльська армія заявила, що ракету, яка поцілила у баптистську лікарню у Газі, бойовики випустили з-за лікарні. ЦАХАЛ заявила про перехоплення розмови з палестинцями, які обговорювали невдачу запуску.