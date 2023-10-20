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Джордан програв таємне голосування за те, щоб залишитися кандидатом в спікери Палати представників від республіканців

Серед республіканців немає консенсусу щодо кандидата, альтернативного Джордану.

Джордан програв таємне голосування за те, щоб залишитися кандидатом в спікери Палати представників від республіканців
Фото: EPA/UPG

Республіканці проголосували за відмову від конгресмена Джима Джордана як свого кандидата на посаду спікера Палати представників. 

Про це повідомляє The New York Times.

“Серед республіканців немає консенсусу щодо кандидата, альтернативного Джордану, який ще не виявив бажання вийти з перегонів. Надії на тимчасове рішення, яке дало б Патріку Макгенрі від Північної Кароліни, який виконує обов’язки тимчасового спікера, повноваження керувати Палатою представників протягом кількох місяців, згасли. Ідеологічні та особисті розбіжності, які спалахнули останніми днями, не мають ознак зменшення”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що таке голосування відбулось після того, як Джим Джордан втретє не зміг перемогти на виборах спікера Палати представників. 

Нагадаємо, кандидатуру республіканця під час третього голосування не підтримали 25 однопартійців (22 минулого разу) – він набрав 194 голоси з 217 необхідних (199 минулого разу).

Як раніше повідомлялось, Джим Джордан заявляв, що не буде намагатись втретє отримати посаду спікера Палати представників США. Він підтримує план надання додаткових повноважень тимчасовому спікеру Палати представників.

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