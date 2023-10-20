Данілов: "Україна продовжуватиме отримувати ракети ATACMS, доки не звільнить всі свої території"

Україна продовжуватиме отримувати зброю, а саме далекобійні ракети ATACMS, доки не звільнить всі свої території. Про це в інтерв’ю Українському Радіо заявив Секретар РНБО Олексій Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що це питання є ключовим у перемовинах президентів України та США.

"Це не перше і не останнє отримання нами ракет ATACMS. У нас є домовленість з нашими партнерами, що ми їх використовуємо виключно по території нашої країни, яка на сьогодні тимчасово загарбана терористами. Ми висловлюємо подяку нашому президенту за те, що він безпосередньо займається цим питанням. Спілкуючись з президентом Сполучених Штатів, щоразу Зеленський порушує питання саме далекобійної зброї", — зазначає секретар РНБО.

Данілов додає, що на сьогодні не може відповісти на яку відстань вони будуть відправлятися.

"Я точно можу сказати, що у декого буде горіти одне місце після наступних партій. І це буде обов'язково продовжуватися до того часу, поки ми не звільнимо наші території. До цього часу поставки зброї не зупиняться", — каже він.

Українські військові вперше використали нещодавно поставлені американські ракети великої дальності ATACMS проти Росії у вівторок після того, як президент Джо Байден подолав своє тривале небажання надати зброю, що дозволило Пентагону таємно доставити її в останні кілька днів. Відомо, що США надало 20 далекобійних ракет ATACMS Україні.