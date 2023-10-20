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Правоохоронці затримали на Харківщині чоловіка, який перевозив вибухівку

Чоловік перевозив бойові частини протитанкових керованих снарядів. 

Правоохоронці затримали на Харківщині чоловіка, який перевозив вибухівку
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Правоохоронці Харківської області повідомили про підозру 42-річному харків'янину, який на власному автомобілі перевозив вибухові речовини.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“За висновками фахівців вибухотехнічної служби, вилучені речовини є бойовими частинами протитанкових керованих снарядів промислового способу виготовлення”, – йдеться у повідомленні. 

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Правоохоронці вилучили п’ять протитанкових снарядів. Їх знешкодили шляхом контрольованого підриву у безпечному місці.

Чоловік під час розмови із правоохоронцями розповів, що знайшов небезпечні “трофеї” в Ізюмському районі Харківщини.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у с.Піски-Радьківські Борівської громади Ізюмського району, у полі трактор МТЗ підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі.

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