З квітня українські переселенці в Японії зможуть вивчати японську мову, традиції та закони

В квітні японське Агентство імміграційних служб запустить програму, яка допоможе іноземним громадянам із зон конфліктів адаптуватися до життя в Японії.

Про це повідомляє The Japan Times.

Відповідно до змін до закону про імміграцію, особи з зон конфлікту, які не мають права на отримання статусу біженця, матимуть право на шестимісячну або однорічну програму вивчення японської мови. Також вони матимуть право на вивчення законів і звичаїв країни.

Крім того, програма передбачає фінансову допомогу.

Зазначається, що ця програма була розроблена в основному для допомоги українським громадянам в Японії, яких понад 2,5 тисячі.

Агентство також продовжить надавати на термін до двох років фінансову підтримку для покриття витрат на проживання українських переселенців, яких ніхто не спонсорує.

Як раніше повідомлялось, Японія надасть Україні допомогу в розмірі до 7 млрд доларів.