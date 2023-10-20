Байден підтвердив звільнення двох американських заручників, яких утримував ХАМАС

Президент США Джо Байден підтвердив звільнення двох американців, яких ХАМАС утримував у заручниках 14 днів.

Про це повідомляє CNN.

“Ці особи та їхні сім’ї отримають повну підтримку уряду Сполучених Штатів під час одужання, і ми всі повинні поважати їхнє приватне життя в цей момент”, - сказав Байден.

Він наголосив, що його адміністрація цілодобово працює, щоб звільнити американців, утримуваних у заручниках ХАМАС.

Байден додав, що уряди Катару та Ізраїлю допомагали звільнити заручників.

Звільнені американці, мати та її 17-річна донька, приїхали з Чикаго та відвідували родичів у Нахаль-Оз, фермерській громаді на півдні Ізраїлю, коли їх забрали бойовики ХАМАС.

Раніше повідомлялось, що бойовики ХАМАС утримують в Газі 199 заручників.