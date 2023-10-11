Столтенберг обіцяє "рішучу відповідь" НАТО у випадку доведення умисності пошкодження трубопроводу в Балтійському морі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що Альянс надасть "рішучу відповідь", якщо буде доведено умисність пошкодження трубопроводу між Фінляндією та Естонією.

Столтенберг обговорив інцидент із президентом Фінляндії та прем'єр-міністеркою Естонії. Про це він сказав на брифінгу з нагоди візиту президента України до штаб-квартири НАТО.

Блок намагається з'ясувати, що саме сталося.

"Якщо буде доведено, що це був навмисний напад на критично важливу інфраструктуру НАТО, то це, звичайно, серйозно, але від НАТО буде об’єднана та рішуча відповідь", – запевнив він.

Нагадаємо, фінський уряд та Сили оборони країни підозрюють, що Росія завдала удару по газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією. Сейсмологи зафіксували ймовірний вибух о 01:20 за місцевим часом 8 жовтня 2023 року.