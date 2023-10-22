ЦАХАЛ ліквідував ще одного ватажка ХАМАСу

<Л ліквідував ще одного високопоставленого командира ХАМАСу. Про це заявив речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі, – пише The Times of Israel.

Він заявив, що в результаті нічних ударів загинули десятки членів ХАМАСу, в тому числі заступник командира ракетного комплексу бойовиків.

"Ми збільшуємо кількість атак в Секторі Гази, аби зменшити загрози для ізраїльсьих військ в рамках підготовки до наступної фази війни, в який перейдемо за найкращих умов для ЦАХАЛУ та за відповідного рішення політичного ешелону", – додав речник.

Нагадаємо, Армія Ізраїлю анонсувала новий розширений етап операції проти ХАМАС. Однак ЦАХАЛ переніс наземну операцію в Секторі Гази через погіршення погодніх умов.