Ізраїль переніс наземну операцію у секторі Гази

Армія Ізраїлю перенесла початок наземної операції, яку планували на ці вихідні, через погоду. Про це повідомляє NYT з посиланням на джерела в армії Ізраїлю.

За словами офіцерів, спочатку вторгнення планувалося на вихідні, але було відкладено на кілька днів через хмарність, яка "ускладнила б ізраїльським пілотам і операторам безпілотників забезпечення повітряного прикриття сухопутних військ".

Під час спецоперації, окрім піхоти, ізраїльські ударні сили включатимуть танки, саперів і спецназ, додали офіцери. Сухопутні війська прикриватимуть бойові літаки, вертольоти, безпілотники і артилерія, що стрілятиме з суші і моря.

У ЦАХАЛі наголошують, що їхня ціль – розгром ХАМАС та ліквідація його лідерів, відповідальних за напад на Ізраїль 7 жовтня.

Нагадаємо, Армія Ізраїлю анонсувала новий розширений етап операції проти ХАМАС. Також напередодні у ЦАХАЛі заявили про ліквідацію одного з організаторів терористичного нападу на Ізраїль 7 жовтня.