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“З повітря, моря та суші”: армія Ізраїлю анонсувала новий розширений етап операції проти ХАМАС

Акцент нового етапу війни буде зроблений на значну наземну операцію.

“З повітря, моря та суші”: армія Ізраїлю анонсувала новий розширений етап операції проти ХАМАС
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 14 жовтня, армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) анонсувала новий розширений етап операції проти ХАМАС у секторі Гази.

“Зараз сили ЦАХАЛу за підтримки масштабних матеріально-технічних зусиль і завершення мобілізації резерву сотень тисяч військовослужбовців готуються реалізувати широкий спектр наступальних оперативних планів, які включають, серед іншого, інтегровану та скоординовану атаку з повітря, моря і суші”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у той же час Сухопутні війська та Відділ технологій і матеріально-технічного забезпечення зараз працюють над підготовкою сил ЦАХАЛу до розширення бойових дій. У рамках матеріально-технічної підготовки дивізія створила передові центри матеріально-технічного забезпечення.

Командир 401-ї бригади полковник Бней Аарон: «Це наша час витримати це випробування, і наше завдання — прийняти рішення та виграти цю війну».

Батальйони та солдати ЦАХАЛу розгорнуті по всій країні та готові до наступних етапів війни – з акцентом на значну наземну операцію.

Нагадаємо, cьогодні прем’єр Ізраїлю Нетаньягу відвідав війська біля Сектора Гази, які повідомили йому, що вони готові до бойових дій у секторі Гази.

Тимчасом державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що є критично важливим подбати про цивільних під час воєнної операції Ізраїлю у секторі Гази. 

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