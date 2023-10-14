“З повітря, моря та суші”: армія Ізраїлю анонсувала новий розширений етап операції проти ХАМАС

Акцент нового етапу війни буде зроблений на значну наземну операцію.

Сьогодні, 14 жовтня, армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) анонсувала новий розширений етап операції проти ХАМАС у секторі Гази.

“Зараз сили ЦАХАЛу за підтримки масштабних матеріально-технічних зусиль і завершення мобілізації резерву сотень тисяч військовослужбовців готуються реалізувати широкий спектр наступальних оперативних планів, які включають, серед іншого, інтегровану та скоординовану атаку з повітря, моря і суші”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у той же час Сухопутні війська та Відділ технологій і матеріально-технічного забезпечення зараз працюють над підготовкою сил ЦАХАЛу до розширення бойових дій. У рамках матеріально-технічної підготовки дивізія створила передові центри матеріально-технічного забезпечення.

Командир 401-ї бригади полковник Бней Аарон: «Це наша час витримати це випробування, і наше завдання — прийняти рішення та виграти цю війну».

Батальйони та солдати ЦАХАЛу розгорнуті по всій країні та готові до наступних етапів війни – з акцентом на значну наземну операцію.

Нагадаємо, cьогодні прем’єр Ізраїлю Нетаньягу відвідав війська біля Сектора Гази, які повідомили йому, що вони готові до бойових дій у секторі Гази.

Тимчасом державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що є критично важливим подбати про цивільних під час воєнної операції Ізраїлю у секторі Гази.