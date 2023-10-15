У Польщі сьогодні пройдуть парламентські вибори та референдум

На референдум винесені 4 питання: щодо продажу державних активів іноземним структурам, підвищення пенсійного віку, ліквідації загородження на кордоні між Польщею і Білоруссю і допуску тисяч нелегальних іммігрантів в рамках механізму ЄС щодо примусового переселення.

У Польщі в неділю, 15 жовтня, на понад 31 тис. виборчих дільницях відбудуться вибори до Сейму (нижня палата) та Сенату (верхня палата), а також референдум, повідомляє Укрінформ.

Загалом у виборах по всій Польщі і за кордоном можуть проголосувати понад 29 млн громадян Польщі, які мають право голосу.

Виборчі дільниці в Польщі відкриваються о 07:00 (за місцевим часом) і будуть закриті о 21:00. Відразу після цього буде оприлюднено результати екзит-полів.

Крім Польщі, проголосувати можна буде на 416 дільницях за кордоном і на восьми дільницях, розгорнутих на кораблях.

Вибори до польського парламенту вже розпочалися на виборчих дільницях у північній та південній Америці.

За даними Державної виборчої комісії (PKW), наймолодший кандидат, який балотується до парламенту має 21 рік, найстарший – 92 роки. Середній вік кандидатів до Сейму становить 46 років, до Сенату – 54 роки.

У PKW хочуть оприлюднити остаточні результати виборів до парламенту РП у вівторок у першій половині дня.

Разом з виборами до парламенту на виборчих дільницях також триватиме референдум, на якому полякам пропонуватимуть відповісти на чотири питання: щодо підтримки чи ні продажу державних активів іноземним структурам; підвищення пенсійного віку; ліквідації загородження на кордоні між Польщею і Білоруссю; допуску тисяч нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки до Польщі в рамках механізму ЄС щодо примусового переселення.

Нагадаємо, нещодавно видання Politico повідомило, що, згідно з опитуваннями, лідером виборів у Польщі є партія Моравецького “Право і справедливість”.