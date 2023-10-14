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ЦАХАЛ заявив про ліквідацію одного із організаторів нападу на Ізраїль

Вночі ЦАХАЛ завдав масштабного ракетного удару по сектору Газа.

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію одного із організаторів нападу на Ізраїль
Фото: EPA/UPG

Вночі на суботу винищувачі ЦАХАЛу завдали широкомасштабних ударів по всьому сектору Гази. Про це повідомила Армія Ізраїлю. 

"ЦАХАЛ продовжує наносити удари по об'єктах терору ХАМАСу в секторі Газа. Внаслідок атаки загинули десятки бойовиків терористичної організації "Нухба", а також керівник повітряної системи ХАМАСу. Бойовики "Нухба" були однією з провідних сил, які керували проникненням на територію Ізраїлю минулої суботи", – повідомляють у ЦАХАЛ.

Також армія оборони Ізраїлю повідомила, що внаслідок ударів загинув Мерада Абу Мерада, який "очолював повітряну систему ХАМАСу в місті Газа і був головним чином відповідальний за керівництво терористами під час суботньої різанини".

"ЦАХАЛ продовжуватиме діяти в міру необхідності, щоб захистити Державу Ізраїль від терористичної організації ХАМАС", – додали в Армії оборони.

Нагадаємо, Ізраїль вимагає евакуації мільйона людей із півночі сектора Гази перед очікуваним наземним вторгненням. Також, 11 громадян України загинули в Ізраїлі, вісім українців вважаються зниклими безвісти. 

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