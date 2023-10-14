ЦАХАЛ заявив про ліквідацію одного із організаторів нападу на Ізраїль

Вночі на суботу винищувачі ЦАХАЛу завдали широкомасштабних ударів по всьому сектору Гази. Про це повідомила Армія Ізраїлю.

"ЦАХАЛ продовжує наносити удари по об'єктах терору ХАМАСу в секторі Газа. Внаслідок атаки загинули десятки бойовиків терористичної організації "Нухба", а також керівник повітряної системи ХАМАСу. Бойовики "Нухба" були однією з провідних сил, які керували проникненням на територію Ізраїлю минулої суботи", – повідомляють у ЦАХАЛ.

Також армія оборони Ізраїлю повідомила, що внаслідок ударів загинув Мерада Абу Мерада, який "очолював повітряну систему ХАМАСу в місті Газа і був головним чином відповідальний за керівництво терористами під час суботньої різанини".

"ЦАХАЛ продовжуватиме діяти в міру необхідності, щоб захистити Державу Ізраїль від терористичної організації ХАМАС", – додали в Армії оборони.

Нагадаємо, Ізраїль вимагає евакуації мільйона людей із півночі сектора Гази перед очікуваним наземним вторгненням. Також, 11 громадян України загинули в Ізраїлі, вісім українців вважаються зниклими безвісти.