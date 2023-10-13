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Малоймовірно, що Іран прямо втрутиться у війну в Ізраїлі, - експосадовець ізраїльської воєнної розвідки

"Якщо Іран допуститься помилки, то у нас виникне привід, і ми вдамося до жорстких дій", - попередив Йоссі Купервассер.

Малоймовірно, що Іран прямо втрутиться у війну в Ізраїлі, - експосадовець ізраїльської воєнної розвідки
генерал Йоссі Купервассер
Фото: Flash 90

Зараз імовірність того, що Іран прямо втрутиться у війну в Ізраїлі - відносно невелика.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив колишній глава аналітичного відділу воєнної розвідки Армії оборони Ізраїлю (АМАН) – генерал Йоссі Купервассер.

За його словами, Тегеран більше покладається на дії "Хезболли", аніж свої сили, щоб вступити у війну.

"Звісно, багато чого залежить від рішення Тегерана. Проте я бачу, що зараз ймовірність того, що Іран прямо втрутиться у війну відносно невелика. Навіть зараз, коли йде війна у Газі, вони все рівно більше покладаються не на свої сили, а на потугу Хезболли. Вони чекатимуть на те, що зроблять ліванці, перш ніж безпосередньо увійти у відкрите протистояння з Ізраїлем", - сказав Купервассер.

Генерал зауважив, що сигнал США до потенційних нових сторін конфлікту в першу чергу був адресований насамперед Ірану. "У Тегерані, та й у Лівані, зрозуміли, що мають на увазі США: усім, хто думає втрутитися у війну, яку веде Ізраїль проти ХАМАС, не варто цього робити. Думаю, що іранці вестимуть себе обережно, хоча й можуть використовувати Хезболлу задля досягнення своєї мети (дестабілізації Ізраїлю)", - зазначив Купервассер.

Він додав, що з часом імовірність вступу Ірану у війну може зрости, якщо Тегеран вирішить допомогти ХАМАСу. Попри це Ізраїль готовий протистояти прямій іранській загрозі. 

"Якщо Іран допуститься помилки, то у нас виникне привід, і ми вдамося до жорстких дій. Тому Тегерану слід бути дуже обережним", - зазначив експосадовець ізраїльської воєнної розвідки.

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Нагадаємо, США заявили, що не мають жодних розвідданих або доказів, які вказують на те, що Іран на пряму бере участь в атаках на Ізраїль. Однак Штати вважають, що Іран є співучасником нападу, який здійснило палестинське угрупування ХАМАС.

Речниця Сил оборони Ізраїлю Маша Міхельсон повідомила, що спеціалісти з Ірану роками проводили військові навчання для бойовиків терористичної організації ХАМАС.

Тепер же угруповання закликає арабів в інших країнах приєднатися до війни з Ізраїлем у прагненні знищити якомога більше ізраїльтян.

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