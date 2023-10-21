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Українські військові отримали бронеавтомобілі Senator нової версії

Новий бронеавтомобіль має покращений захист від підриву на мінах.

Українські військові отримали бронеавтомобілі Senator нової версії
Бронеавтомобілі Senator MRAP, Україна, жовтень 2023
Фото: Defence Blog/Artem Yushchuk

Українські військові отримали партію нових броньованих автомобілів Senator у варіанті MRAP.

Про це повідомляє “Мілітарний” із посиланням на Defence Blog.

Бронеавтомобілі поставила канадська компанія Roshel Smart Armored Vehicles.

Зазначається, що на відміну від попередньої версії, новий бронеавтомобіль має покращений захист від підриву на мінах, що забезпечує додаткові переваги для військових при виконанні різних бойових завдань.

Компанія Roshel представила нову версію бронемашини Senator у варіанті MRAP наприкінці травня цього року. Тоді ж було повідомлено про початок її виробництва.

Senator MRAP в українському війську, жовтень 2023
Фото: Defence Blog/Артем Ющук
Senator MRAP в українському війську, жовтень 2023

Зазначається, що машина була розроблена з урахуванням досвіду використання Senator у складі Сил оборони України під час війни з Росією.

Вона призначена для розміщення до 10 військових і забезпечує високий рівень захисту від вибухових пристроїв та засідок, забезпечуючи безпеку екіпажу.

Новий бронеавтомобіль має V-подібну форму днища корпусу, а в його салоні встановлені спеціальні сидіння з амортизацією. Такі рішення призначені для мінімізації впливу енергії вибуху на екіпаж всередині при підриві на вибуховому пристрої (міни, тощо).

“Ви відчуваєте себе безпечніше, коли знаєте, що під вашими ногами є особливий захист від російських мін”, – сказав військовий, який зараз керують цією машиною.

Senator у варіанті MRAP успішно пройшов серію випробувань та продемонстрував свою придатність. Випробування проводили за стандартом STANAG 4569 AEP55 рівня 2 і 2a/2b. Балістичні та випробування вибухом проводила сертифікована НАТО незалежна лабораторія США.

Захист бронемашини має витримувати обстріл кулями калібру до 7,62 × 39 мм на відстані 30 метрів, а також підрив 6 кг вибухової речовини (протитанкової міни) під будь-яким колесом або під днищем машини.

Нагадаємо, попередню партію бронеавтомобілів Senator Україна отримала у серпні цього року. Точна кількість отриманих автомобілів не називалась, але раніше сторони повідомляли про плани передати 200 машин.

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