Росіяни риють на Донеччині тунелі для несподіваних атак з-під землі

Вони також використовують радіомашини, якими підвозять боєкомплект.

Росіяни риють тунелі на Авдіївському напрямку, для маскування і несподіваних атак майже з-під землі.

Про це в телемарафоні розповів речник 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь, пише Суспільне.

Розвідники також зафіксували використання окупантами під час активних боїв невеликих радіомашин, якими вони підвозять боєкомплект.

“Вони почали застосувати таку тактику, вони почали рити тунелі. Підривають тунелі ближче до наших позицій. По-перше, щодо маскування, по-друге, щоб з’явитися ближче до наших позицій неочікувано. І також наші розвідники зафіксували використання роботизованих машинок, які виконують функцію транспортних машин", − розповів речник.

Коцуконь пояснив, що мова йде не про маленькі машинки на радіокеруванні, а більші, які перевозять боєкомплекти й можуть транспортувати достатньо велику вагу.

“На жаль, ресурсу ще в них достатньо, оскільки щодня тривають дуже запеклі бої. Щодня вони кидають нові та нові сили на штурми, як особовий склад, так і бронетехніку, авіацію, артилерію”, − повідомив Коцуконь.

За його словами, “запеклі бої” тривають щодня, їхній масштаб та інтенсивність знизилась, але російські окупанти не полишають спроб штурмувати позиції українських військових.

Нагадаємо, речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив, що активність військ Росії дещо знизилась, але ворог не полишає намірів захопити Авдіївку, тривають бої.