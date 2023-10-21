У Києві найближчим часом має розпочатися розчищення озера Синє, повідомили у КМДА.

Сьогодні генеральний директор комунального підприємства “Плесо” В’ячеслав Савицький обговорив з громадою поточний стан озера Синє та подальші дії з його порятунку.

КП погодило проєкт з відновлення обмілілої водойми, а тепер шукатиме виконавця робіт, щоб вже найближчим часом розпочати розчищення озера. У разі відсутності форс-мажорів роботи розпочнуться за три тижні.

“Ми маємо розроблений фахівцями проєкт, яким передбачається розчищення озера Синє, відновлення його гідрологічного режиму через відкриття підземних джерел і наповнення водою природним шляхом”, – сказав В’ячеслав Савицький.

Проєкт потребував, зокрема, отримання експертної оцінки впливу на довкілля, погодження Держагентства водних ресурсів та Держслужби геології та надр.

За словами Савицького, основна мета зараз – наповнити озеро водою. Роботи фінансуватимуться зі спеціального фонду, кошти з якого можуть спрямовуватися виключно на природоохоронні заходи.

Фото: КМДА

Додамо, проєкт містить не тільки роботи з відновлення водойми, але і благоустрій території довкола.

Зазначимо, Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА вніс роботи щодо озера до Переліку природоохоронних заходів на 2023 рік. Також Департамент підготував проєкт розпорядження про Розподіл коштів природоохоронного фонду, який передбачає виділення коштів на ревіталізацію озера. Проєкт також обговорювався на зустрічах з мешканцями житлового масиву Виноградар.

Озеро Синє – одне з найвідоміших озер столиці, розташоване на західній околиці житлового масиву Виноградар у Подільському районі столиці. Після проведення наукового дослідження було встановлено, що причини обміління водойми мають природний та техногенний характер. До перших належить підвищення температури повітря (зростання випаровування) та замулення джерел живлення. До причин техногенного характеру належить, зокрема, водопониження внаслідок будівництва житлового масиву та автомобільних доріг, які стали штучною перешкодою для підземних та поверхневих вод.