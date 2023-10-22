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Росіяни обстріляли Курилівку на Харківщині, є поранена

Жінку госпіталізували.

Росіяни обстріляли Курилівку на Харківщині, є поранена
Фото: United24

Росіяни обстріляли село Курилівка Куп'янського району Харківщини.

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

Атака сталася близько 11-ої години 22 жовтня. Поранена 39-річна жінка. 

Її госпіталізували до медичної установи, потерпілій надають всю необхідну медичну допомогу. 

Унаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені приватний будинок і паркан.

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Нагадаємо, російська армія у неділю вранці атакувала Куп'янськ Харківської області. Тяжкі поранення отримали троє осіб, серед них двоє дітей.

Напередодні ввечері ворог завдав ракетного удару по терміналу "Нової пошти" у селищі Коротич Харківського району. За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області. Є загиблі та поранені.

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