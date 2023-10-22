Британія навчала українських інженерів, як захищати енергооб'єкти від атак Росії

Українські інженери пройшли спеціальний курс у Великій Британії, щоб навчитися захищати критичну інфраструктуру від атак російських безпілотників і ракет. Про це повідомили у Міноборони Великої Британії.

Королівські інженерні фахівці британської армії провели нову програму навчання, щоб допомогти Україні зміцнити її здатність захищати свою критично важливу національну інфраструктуру від нападів Росії та рятувати життя цивільних цієї зими.

Навчання має покращити здатність України захищати свою критичну інфраструктуру від російських атак та навчить, як визначити найбільш вразливі елементи інфраструктури, потенційні відстані вибуху та вплив різної зброї та вибухових речовин, а також де найкраще розташувати фізичні та повітряні бар’єри, щоб допомогти захиститися від російських атак.

Королівські інженери залучили спеціалізованих резервістів, які працюють у секторі критичної національної інфраструктури Великої Британії, і використали їхній професійний досвід для навчання на британському газовому заводі, військовому злітно-посадковому майданчику та портовому об’єкті.

Курс базувався на кількох реальних сценаріях, щоб надати українським учасникам можливість попрактикуватися в розробці планів і реалізації практичних рішень для забезпечення найбільш ефективного захисту критично важливих об’єктів національної інфраструктури.

Нагадаємо, за інформацією Міноборони України, цієї зимим Росія планує зосередитися на нанесенні ударів по енергетичній інфраструктурі України.