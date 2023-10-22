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Росія щомісяця мобілізовує понад 20 тисяч осіб, - представник ГУР

"Мобілізаційний ресурс в РФ більший, ніж в Україні, але якщо говорити про мотивацію, про якість, то в них є чимало проблем і він точно не безмежний", - зауважив Юсов.

Росія щомісяця мобілізовує понад 20 тисяч осіб, - представник ГУР
Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Росія щомісяця в різний спосіб мобілізовує понад 20 тисяч осіб.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю "Еспресо".

За його словами, мобілізаційні заходи в РФ тривають і здебільшого носять прихований характер. 

"Це рекрутинг і серед ув'язнених, і серед боржників, якихось неблагонадійних категорій населення. Про добровольців там мова не йде. Мобілізація строковиків планово триває. Рекрутинг, в тому числі із мотивацією фінансової виплати або, якщо людина не підписує контракт, то якісь санкції обіцяють. Там нова форма з'явилася, особливо до колишніх військовослужбовців, це примусове підписання контракту: коли начебто викликають на звірку у військкомат, кладуть контракт і в принципі назад людина не виходить, бо інакше йому погрожують вже якимось кримінальним переслідуванням або іншими проблемами в житті", - розповів Юсов.

Він зазначив, що частина мобілізованих опиняється на фронті, не маючи належної мотивації воювати.

"Говорити про мотивацію цих людей, з точки зору ідеології, з точки зору "любові" до їхньої батьківщини не доводиться, особливо, коли мова йде про депресивні регіони. Це банальне бажання заробити... Мобілізаційний ресурс в РФ більший, ніж в Україні, але якщо говорити про мотивацію, про якість, то в них є чимало проблем і він точно не безмежний", - сказав представник ГУР.

Юсов додав, що економіка РФ уже починає відчувати брак робочої сили: на окремих підприємствах не вистачає чоловічих рук. Ця проблема існує і буде збільшуватись, переконаний представник української розвідки.

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Нагадаємо, британське Міноборони заявило, що малоймовірно, що наступна хвиля мобілізації у Росії відбудеться до президентських виборів у 17 березня 2024 року.

Тим часом на окупованих територіях півдня України ворог здійснює мобілізацію населення до лав своєї армії.

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