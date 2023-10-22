Зеленський обговорив з еміром Катару відновлення зруйнованих лікарень і участь країни у саміті миру

Президент також відзначив посередницьку роль Катару в поверненні незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Президент подякував за $100 млн, виділених на зміцнення українського енергетичного сектора, а також на обладнання для швидких та хірургічних відділень тощо. Також Зеленський відзначив зацікавленість Катару допомозі з відновлення зруйнованих лікарень.

Крім того, Президент відзначив посередницьку роль Катару в поверненні незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей.

"Тільки те, що ми можемо підтвердити документально, – це близько 20 тисяч викрадених дітей. Це страшна цифра, але реальна ще більша. Тому нам потрібно продовжувати цей трек. Ми готові до подальшої координації та співпраці", – сказав глава держави.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Близькому Сході. Зеленський подякував за участь катарської делегації в консультаціях радників із питань національної безпеки в Джидді та готовність Катару відрядити представників на наступну зустріч, що відбудеться на Мальті.

Нагадаємо, Росія погодилася звільнити чотирьох українських дітей віком від 2 до 17 років повернула їх до своїх сімей в Україну після того, як Катар втрутився у справу як посередник.

Франція та Катар допоможуть у відновленні Ізюмської лікарні.