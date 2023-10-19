Україна розпочала переговори із Францією щодо гарантій безпеки

Сьогодні, 19 жовтня, розпочався перший раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Це передбачено Спільною декларацією про підтримку України.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента (ОП) України.

Українську групу очолює заступник керівника ОП Ігор Жовква, також до неї увійшли заступник керівника ОП та перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Франція стала п’ятою державою G7 після США, Великобританії, Канади та Японії, із якою Україна почала такі двосторонні переговори.

Сторони узгодили план подальших двосторонніх переговорів, а також координацію питань безпекових гарантій на найближчий час.

Нагадаємо, 7 жовтня розпочався перший раунд переговорів із Японією щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України.