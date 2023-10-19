Україна може бойкотувати чемпіонат Європи з дзюдо через участь росіян

Дар'я Білодід після перемоги над Широю Рішоні (з Ізраїлю) у змаганнях серед жінок до 48 кг за бронзову медаль з дзюдо на Олімпій

У п’ятницю 20 жовтня збірна України з дзюдо та керівництво Федерації дзюдо буде приймати рішення стосовно поїздки на чемпіонат Європи.

Про це повідомив головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва, передає Суспільне Спорт.

“Міжнародна федерація дзюдо (IJF) допустила до чемпіонату Європи атлетів з Росії. На Євро-2023 у французькому Монпельє виступатимуть 17 російських дзюдоїстів”, - повідомляє Суспільне, і уточнює, що росіяни виступатимуть у нейтральному статусі.

Віталій Дуброва розповів, що світова федерація дзюдо досить проросійська, а європейська федерація – це сателіт світової і повністю дублює її рішення. На 99% усіх спортсменів, яких росіяни заявляють, допускають до змагань.

"Я гадаю, що не варто забігати вперед. Після остаточного рішення будемо розробляти наступний план дій. З неділі у нас запланований заключний збір у Конча-Заспі перед чемпіонатом Європи. Далі команда їде в Австрію, потім у Японію. Але будемо дивитися по прийняттю остаточного рішення стосовно участі", - зазначив Дуброва.

Головний тренер додав, що для збірної вже придбані квитки та заброньований готель. Українські дзюдоїсти сподівалися, що росіян не допустять, оскільки від початку повномасштабного вторгнення французи не пускали їх у свою країну.

Нагадаємо, у травні Європейський союз дзюдо (EJU) оголосив про допуск російських та білоруських спортсменів до відбіркових змагань Олімпіади-2024 у Парижі.

Такого рішення в організації дійшли після того, як атлети цих країн змагалися під нейтральним прапором на чемпіонаті світу-2023 у катарській столиці Досі.

Участь російських та білоруських дзюдоїстів у Досі змусила Україну бойкотувати цей турнір.