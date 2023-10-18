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Ребров оцінив вольову перемогу України над Мальтою

Перемогу над аутсайдером було здобуто непросту.

Ребров оцінив вольову перемогу України над Мальтою
Фото: УАФ

У рамках передостаннього, 7-го туру відбірної кампанії Євро-2024 збірна України на виїзді здобула непереконливу, але важливу перемогу над національною командою Мальти (3:1) та повернула собі друге місце у турнірній таблиці групи С.

Керманич "синьо-жовтих" Сергій Ребров підбив підсумки цієї зустрічі.

"У першому таймі ми самі собі створили проблеми, але вирішили їх у другому. Ми програвали боротьбу, пропустили гол, але повернулися в гру.

Поєдинок був дуже важким. Усі повинні розуміти, що результат сьогодні був дуже важливим. Я вдячний гравцям, що вони його здобули. Але ми повинні покращувати нашу гру.

Суперники грали здорово сьогодні. А в нас була проблема — ми дозволяли мальтійцям створювати забагато моментів. Господарі не мали турнірної мотивації, вони хотіли показати хорошу гру перед своїми трибунами", - цетує головного тренера прес-служба УАФ.

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"Гадаю, їм це вдалося. Як я вже сказав, проблема була в нас, особливо в першому таймі, де на нас тиснув результат.

Для України завжди важко грати проти таких суперників, які сильно закриваються. Це показала й наша попередня зустріч із Мальтою. Це дуже компактна команда. Будь-якій збірній важко в таких умовах, якщо не забити швидкий гол. А особливо якщо ти пропускаєш.

Але ми намагалися повернутися, забили два м'ячі, дуже важливо було зробити це в першому таймі. У другому ми не створили багато моментів, але атакували, намагалися забити третій м’яч, щоб почуватися більш комфортно", - зазначив Ребров.

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