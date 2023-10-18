Україна обіграла Мальту та повернула собі друге місце у відбірковій групі кваліфікації Євро-2024

У рамках передостаннього, 7-го туру відбірної кампанії Євро-2024 у групі С збірна України на виїзді здобула непереконливу, але важливу перемогу над національною командою Мальти – 3:1 (2:1).

Пропустивши у дебюті першого тайму гол, збірній України пощастило закінчити першу половину зустрічі на свою користь. Причому один із голів "привіз" у свої ворота захисник господарів Райан Камензулі, а другий був забитий Артемом Довбиком із пенальті.

Поставив крапку у цій непростій грі Михайло Мудрик далеким ударом на 85-й хвилині.

Доречі, це дебютний гол Михайла за збірну України.

Завдяки цій перемозі та перемозі з аналогічним рахунком Англії над Італією в паралельному матчі на "Вемблі", підопічні Сергія Реброва вийшли на друге місце у групі, випереджаючи на 3 очки "Скуадру Адзурру".

Проте вирішальний матч Україна проведе 20 листопада "вдома" проти італійців.