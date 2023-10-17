Ще одна українка дебютувала в основній сітці турнірів WTA

Соболєва виграла один сет у протистоянні з Бондарем.

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (№328 WTA) програла Ганні Бондар з Угорщини (№116 WTA) у першому колі турніру WTA 250 у Клуж-Напоці (Румунія) – 7:5, 2:6, 3:6.

Це була перша зустріч тенісисток та дебют Соболєвої в основі турнірів WTA. Зазначимо, Анастасія на цьому турнірі успішно подолала сито кваліфікації.

Додамо, що ще одна наша співвітчизниця Дар'я Снігур (№154 WTA) стартувала на турнірі у Клуж-Напоці з основної сітки. У першому колі українка успішно розпочала виступи на турнірі WTA 250 у Клуж-Напоці (Румунія) впевнено переграла третю сіяну Грет Міннен із Бельгії (№59 WTA) – 6:3, 6:2.

Це була друга зустріч тенісисток, рахунок став нічийним.

За право зіграти у чвертьфіналі Снігур зіграє з переможницею матчу Анна-Лена Фрідзам (№111 WTA) - Ілона Георгіана Гіороае (№371 WTA).