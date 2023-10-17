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Київський "Сокіл" вилетів з Континентального кубка

Українці виграли у сербів, але програли литовцям та угорцям.

Київський "Сокіл" вилетів з Континентального кубка
Фото: ХК "Сокіл"

Київський "Сокіл" зіграв у другому раунді Континентального кубка ІІHF – дебютували і одразу закінчили євросезон, повідомляє xsport.ua.

Крім чемпіона України в другому раунді Континентального кубка в Сербії грали місцевий чемпіон "Црвена Звєзда", насичений українцями і керований Сергієм Вітером чемпіон Литви "Каунас", а також угорський "Ференцварош" – головний фаворит змагання.

Перший матч на турнірі в Белграді "Сокіл" грав проти господарів і переміг – 4:2.

Другий та третій матчі кияни програли "Каунусу" і "Ференцварошу" – 1:5 та 1:6 відповідно.

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Саме угорський клуб вийшов до півфінального раунду Континентального кубка, який відбудеться вже в листопаді.

"Сокіл" посів третє місце, пропустивши вперед і "Каунас", та випередивши тільки "Црвену Звєзду".

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