Київський "Сокіл" вилетів з Континентального кубка

Українці виграли у сербів, але програли литовцям та угорцям.

Київський "Сокіл" зіграв у другому раунді Континентального кубка ІІHF – дебютували і одразу закінчили євросезон, повідомляє xsport.ua.

Крім чемпіона України в другому раунді Континентального кубка в Сербії грали місцевий чемпіон "Црвена Звєзда", насичений українцями і керований Сергієм Вітером чемпіон Литви "Каунас", а також угорський "Ференцварош" – головний фаворит змагання.

Перший матч на турнірі в Белграді "Сокіл" грав проти господарів і переміг – 4:2.

Другий та третій матчі кияни програли "Каунусу" і "Ференцварошу" – 1:5 та 1:6 відповідно.

Саме угорський клуб вийшов до півфінального раунду Континентального кубка, який відбудеться вже в листопаді.

"Сокіл" посів третє місце, пропустивши вперед і "Каунас", та випередивши тільки "Црвену Звєзду".