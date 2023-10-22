Окупанти випустили по Херсонщині 12 керованих авіабомб

Були влучання у Херсонському районі та трьох селах Бериславського району.

Від початку цієї доби по населених пунктах правобережжя Херсонщини росіяни випустили 12 керованих авіабомб.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, були влучання у Херсонському районі та трьох селах Бериславського району.

Також під вогнем опинився Херсон. У місті зафіксували влучання в оселі, будівлі транспортного і харчового підприємств.

Нагадаємо, за минулу добу, 21 жовтня, ворог здійснив 103 обстріли та випустив 513 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, ЗУ-23-2, танків, авіації та БПЛА по Херсонській області.

Вночі 22 жовтня окупанти завдали ударів по Станіславу Херсонської області. Внаслідок ударів пошкоджені понад 30 житлових будинків, церква та школа.

Тим часом в окупованому Новотроїцькому районі Херсонщини суттєво відчутний дефіцит харчових продуктів і товарів першої необхідності.