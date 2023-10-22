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Окупанти випустили по Херсонщині 12 керованих авіабомб

Були влучання у Херсонському районі та трьох селах Бериславського району.

Окупанти випустили по Херсонщині 12 керованих авіабомб
Авіабомба КАБ-500
Фото: ДСНС України

Від початку цієї доби по населених пунктах правобережжя Херсонщини росіяни випустили 12 керованих авіабомб. 

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, були влучання у Херсонському районі та трьох селах Бериславського району.

Також під вогнем опинився Херсон. У місті зафіксували влучання в оселі, будівлі транспортного і харчового підприємств.

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Нагадаємо, за минулу добу, 21 жовтня, ворог здійснив 103 обстріли та випустив 513 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, ЗУ-23-2, танків, авіації та БПЛА по Херсонській області.

Вночі 22 жовтня окупанти завдали ударів по Станіславу Херсонської області. Внаслідок ударів пошкоджені понад 30 житлових будинків, церква та школа

Тим часом в окупованому Новотроїцькому районі Херсонщини суттєво відчутний дефіцит харчових продуктів і товарів першої необхідності.

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