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“Ця зброя матиме значний вплив на полі бою”: Умєров та Остін обговорили ефективність ракет ATACMS

Міністр оборони України подякував своєму американському колезі за надання далекобійних ракет. 

“Ця зброя матиме значний вплив на полі бою”: Умєров та Остін обговорили ефективність ракет ATACMS
Ілюстративне фото: Рустем Умєров та Ллойд Остін під час зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн"
Фото: EPA/UPG

Міністри оборони України та США Рустем Умєров і Ллойд Остін обговорили ефективність наданих американцями далекобійних ракет ATACMS.

Про це Рустем Умєров повідомив у Facebook. 

“Провів предметну розмову з Міністром оборони США Ллойдом Остіном. Проінформував свого американського колегу про ситуацію на полі бою. Вдячний керівництву США та міністру Остіну за надання Україні ATACMS. Ця зброя матиме значний вплив на полі бою”, - написав міністр.

Нагадаємо, цього тижня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримуватиме від США ракети ATACMS на постійній основі

Зазначимо, українські військові вперше використали нещодавно поставлені американські ракети великої дальності ATACMS проти Росії у вівторок після того, як президент Джо Байден подолав своє тривале небажання надати зброю, що дозволило Пентагону таємно доставити її в останні кілька днів.

За словами американського чиновника, Україна використала ATACMS для удару по двох авіабазах на окупованій Росією території - у Бердянську та Луганську.

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